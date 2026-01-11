-110 Grad: Der Kälteste Ort muss in Badesachen besucht werden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Von Gernot Heigl Wenn man in Badekleidung bei minus 110 Grad drei Minuten in einer Kältekammer ausharrt, soll das nicht nur Glücksgefühle und positive Beauty-Effekte bringen, sondern auch gesund sein. Klingt verrückt, ist aber eine neue Behandlungsmethode, die seit heuer im Reduce Gesundheitsresort angeboten wird.

Über 50 positive Effekte Der gezielt eingesetzte Kälteschock, auch Kryotherapie genannt, sorgt für über 50 spürbar positive Effekte und wird schon länger im Spitzensport angewandt. Begründet darin, dass Ausdauer und Leistung verbessert und gesteigert sowie die Regenerationszeiten verkürzt werden. Zudem tritt bei Verletzungen eine sofortige Schmerzlinderung ein. Franz Niederl, ärztlicher Leiter des Resorts, ergänzt: „Man hat auch gute Erfahrungen bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen, Depressionen und Schlafstörungen gemacht.“ Weiters wird im Rahmen der Therapie die Immunabwehr gestärkt und der Stoffwechsel auf Hochtouren gebracht. Ebenso kommt es zu Verbesserungen der Gelenkfunktionen und zur Entspannung bei Migräne – zusätzlich gibt es auch Schönheitseffekte wie Anti-Aging, Fettverbrennung und Gewebestraffung.

Badekleidung ist pflicht Gebucht werden kann die Behandlung als Einzelanwendung oder im Abo. Aber nicht nur von Kur- und Hotelgästen, sondern auch von Menschen aus der Region. Um an den kältesten Ort im Land zu gelangen, muss man mit Badehose oder -Anzug, Bikini oder Unterwäsche bekleidet sein sowie Socken und feste Schuhe tragen. Handschuhe und Mundschutz sind verpflichtend.

Von -40 auf -110 Grad Unter Aufsicht des Personals betreten die Gäste zuerst eine Vorkammer mit minus 40 Grad. Nach 60 Sekunden folgt der Wechsel in die Hauptkammer, in der man bei minus 110 Grad drei Minuten lang verweilt, ehe es wieder für eine Minute in die Vorkammer geht. Während der Behandlung hört man über Kopfhörer Anweisungen sowie Zeitangaben und Musik. Die Hitliste der auswählbaren Playlists führen die Titel „Dancing Queen“ und „Ice Ice Baby“ an. Angst muss man keine haben, da über Fenster Sichtkontakt zu den Therapeuten besteht. Unabhängig davon können die Türen der Kältekammern beidseitig geöffnet und somit die Behandlung jederzeit abgebrochen werden.

Zudem bieten die Räume Platz für zwei Personen, wodurch Freunde oder Paare gleichzeitig den Kick erleben können. Erfrierungen gibt es durch die niedrigen Temperaturen keine. Die Hautoberfläche wird rasch auf minus 5 Grad gesenkt, wodurch die maximalen entzündungshemmenden Botenstoffe freigesetzt werden. Die Kerntemperatur des Körpers bleibt nahezu konstant.