Am Samstag protestieren Landwirte zwischen Parndorf und Neusiedl am See gegen Mercosur. Warum die Stimmung so angespannt ist.
Von Paul Haider
09.01.26, 05:15

Die Bauernproteste sind im Burgenland angekommen. Seit rund einem Monat demonstrieren Landwirte in ganz Europa gegen das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Besonders heftig gestalten sich die Demonstrationen in Frankreich und Deutschland, wo erzürnte Bauern mit ihren Traktoren Zufahrtsstraßen zu Großstädten blockieren.

Zugeständnisse an Bauern: Der Weg für Mercosur scheint frei

Ernst Tschida will am morgigen Samstag zwischen Parndorf und Neusiedl am See für ähnliche Szenen sorgen. Der ÖVP-Landwirtschaftskammerrat aus Pamhagen ruft zum Protest auf. 30 bis 50 Landwirte aus der Region werden dem Aufruf mit ihren Traktoren Folge leisten, stellt Tschida im Gespräch mit dem KURIER in Aussicht.

Zufahrt zum Outlet Center wird erschwert

Von der gewählten Route erhofft man sich maximale Aufmerksamkeit – der Traktor-Korso dürfte nämlich zahlreichen Shopping-Gästen die Zufahrt zum Outlet Center Parndorf erschweren.

Getreidebauern kämpfen gegen das Klima und den Markt

„Wir wollen den Handel nicht stören. Aber man sollte mehr auf lokale Produzenten achten. Deswegen möchten wir ein starkes Zeichen setzen und der Gesellschaft aufzeigen, dass wir da sind“, erläutert Ernst Tschida die Motivation hinter der Demonstration.

Landwirte von Existenzängsten geplagt

Für die Landwirte im Bezirk Neusiedl am See sei die Situation derzeit alles andere als rosig, schildert Tschida. Sie würden unter Ernteeinbußen, gekürzten Förderungen und steigenden Kosten bei einem gleichzeitigen Preisverfall bei Kulturen wie Erdäpfel leiden.

„In keinem Bundesland war das Bauernhofsterben so groß wie bei uns“, klagt Ernst Tschida. Heute würden immer weniger Landwirte immer größere Flächen bewirtschaften. Um profitabel zu bleiben, müsste man „noch größere Strukturen schaffen wie in Amerika, aber das ist nicht möglich. Momentan sehen wir keine Zukunft. Wir sehen uns gezwungen, auf unsere Situation aufmerksam zu machen“, sagt der Demo-Organisator.

Die burgenländische Delegation bei der Bauerndemo in Brüssel. 

Tschida hat im vergangenen Dezember als Teil einer burgenländischen Delegation an der Bauern-Demo in Brüssel teilgenommen. Was er davon mitgenommen hat: „Die Stimmung dort war sehr aufgeheizt. Die Polizei stand mit Tränengas und Wasserwerfern bereit.“ Mit Ausschreitungen ist bei der burgenländischen Bauern-Demo am Samstag nicht zu rechnen. „Wir werden unsere Anliegen laut, aber friedlich vertreten“, verspricht der Organisator.

Outlet Center will Besucher informieren

Auf Anfrage des KURIER lässt das Management des Designer Outlet Parndorf keinen Unmut angesichts der zu erwartenden Behinderungen erkennen. Man nehme das „demokratische Recht auf Kundgebungen“ zur Kenntnis und werde die Besucher vor Ort über mögliche Verkehrsumleitungen informieren, so Outlet-Manager Mario Schwann.

Die Demo-Route

Die Demonstration unter dem Motto „Gesunde Lebensmittel für Europa – #NeinZuMercosur“ wird am Samstag voraussichtlich etwa drei Stunden lang für Verkehrsbehinderungen sorgen. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Silo am Heidehofweg in Parndorf. Gegen 9.30 Uhr wird sich der Traktor-Korso in Richtung Neusiedl am See in Bewegung setzen. Bei der alten Kaserne macht der Demozug kehrt und steuert wieder Parndorf an. Die Schlusskundgebung ist für 12 Uhr vis-a-vis vom Outlet Center, vor dem Pannonia Tower Hotel, geplant.

