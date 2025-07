Getreidebauern kämpfen gegen das Klima und den Markt

Auch Hannes Mosonyi, Obmann des Landesgremiums Agrarhandel, sieht Herausforderungen durch sinkende Weizenvorräte und steigende Exporte. Der burgenländische Agrarhandel mit seinen 144 Mitgliedsbetrieben sei „mehr als reiner Warenhandel“ – er verbinde Landwirtschaft, Industrie und Konsumenten.

Hagelversicherung warnt

Mario Winkler von der Österreichischen Hagelversicherung präsentierte die Folgen der Erderwärmung in Zahlen: Während es in den 1980er-Jahren in Eisenstadt rund zwölf Hitzetage pro Jahr gab, waren es im Vorjahr 48 – ein Verdreifachung innerhalb weniger Jahrzehnte. Der diesjährige Unwetterschaden in der Landwirtschaft beträgt bereits 3,2 Millionen Euro, obwohl die Saison noch nicht vorbei ist.

Acht von zehn burgenländischen Ackerbauern sind laut Winkler mittlerweile gegen Wetterextreme versichert. Die Hagelversicherung biete das modernste Schadenssystem Europas und sei ein zentraler Baustein der Agrarabsicherung – auch im Hinblick auf Tourismus und Landschaftspflege.