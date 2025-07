A bissl mehr aufeinander aufpassen

Ein kleiner Tipp, falls Sie sich einmal ärgern: Versuchen Sie, die Situation einfach umzudrehen . Kürzlich zum Beispiel drängte sich beim Bäcker meines Vertrauens eine ältere Dame still, aber unübersehbar vor. Jetzt habe ich ja überhaupt kein Problem damit, jemanden vorzulassen – wenn er fragt und es eilig hat. Aber mit Ungerechtigkeit kann ich nicht so gut.

Überhaupt: die Hitze. Haben Sie auch bemerkt, dass die Nerven bei vielen Menschen an Hundstagen wie zuletzt bis zum Zerreißen gespannt sind? Dass ein kleines Ärgernis reicht, um eine Explosion oder einen Streit auszulösen?

Schon klar, im Sommer kommt vieles zusammen: mehr Freizeit, mehr Feste, mehr Mobilität – und mehr Belastung. Vor allem durch Hitze . An Tagen mit über 30 Grad steigt das Unfallrisiko um 13 Prozent . Ein Blick auf die zahlreichen Verkehrsunfälle der vergangenen Tage reicht als Beleg.

Also habe ich – über die noch Münzen zählende Dame hinweg – mein Brioche bestellt. Und sie auf ihr Getränk eingeladen. Ihre Überraschung habe ich nicht mehr mitbekommen, so schnell war ich weg. Aber: Das Gefühl in mir war definitiv besser, als wenn ich mich aufgeregt oder geärgert hätte.

Natürlich funktioniert das nicht immer. Und schon gar nicht immer gut. Aber ein wenig mehr Rücksicht aufeinander darf man sich schon erwarten – in Zeiten, in denen der Ton auf allen Ebenen rauer wird, international wie national. Regional können wir das doch besser.

Oder?