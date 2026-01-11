Eislaufen am See, Skifahren in Wiesen - und Hoffnung auf Eiswein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Rote Wangen, kalte Zehen, laufende Nasen. Der gefrorene Neusiedler See ist mit bunten Mützen, gemusterten Daunenjacken und dicken Skihosen geschmückt. Sie bewegen sich vorsichtig, wild oder ganz entspannt über die unebene Eisdecke. Wo im Sommer Windsurfer ihr Revier haben, bewegen sich jetzt Menschen auf Kufen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Kite über die Fläche. Der Steppensee ist zugefroren – und für kurze Zeit zum (inoffiziellen) Eislaufplatz geworden.

Betreten auf eigene Gefahr Denn eine offizielle Freigabe zum Eislaufen gibt es auf dem See nie. Da trotz einer durchschnittlichen Eisstärke von acht Zentimetern (Messung von Donnerstag) große Einbruchsgefahr herrscht. Wer sich dennoch aufs Eis wagt, tut gut daran, es langsam anzugehen. Nicht alleine unterwegs zu sein, Abstand zu halten und die schilfnahen Bereiche zu meiden, kann helfen, Risiken zu reduzieren – denn die Eisfläche ist nicht überall gleich stark.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FREMD/Theresa Gsellmann Auch Fahrradfahrer lockt es auf den gefrorenen See.

Bevor es aufs Eis geht Um zuvor auf Nummer sicher zu gehen und sich nach den Eisverhältnissen zu erkundigen, betreiben mehrere Gemeinden rund um den See ein sogenanntes Eistelefon. Die Nummer der Gemeinde Rust lautet 2685/502-15. Sonja Grapa vom Stadtmarketing Rust berichtet, dass zwischen dem Dreikönigstag und Donnerstag, dem 8., schon mehr als 100 Anrufe eingegangen sind. „Wir verbieten das Eislaufen nicht, dürfen aber auch niemanden dazu ermutigen. “

Ab Samstag wird es auch abseits der Eisfläche lebhafter. Im Seebad Rust öffnen die Betreiber einen Schlittschuhverleih – die Gemeinde ist daran nicht beteiligt. Der Tagespreis beträgt 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Zudem haben Lokale in der Umgebung geöffnet und laden zum Aufwärmen ein. Wer das Eis lieber meidet, kann den Wintertag also auch vom Ufer aus genießen. Von Kufen zu Brettern Der Winter zeigt sich im Burgenland aber nicht nur am See von seiner aktiven Seite. Einige Kilometer weiter kann man von Kufen auf Bretter wechseln. Auf der Skiwiese Wiesen wird nicht geglitten, sondern Bogerl gefahren – seit Tagen laufen dort die Schneekanonen auf Hochtouren. Gestern wurde die Piste freigegeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schiklub Wiesen Die Schneekanonen liefen auf Hochtouren.

Ein Schlepplift, Ski- und Snowboardkurse sowie eine Hütte gehören zum Angebot. Das Nötigste ist vorhanden, um Winterstimmung aufkommen zu lassen. Wie lange der Betrieb möglich ist, entscheidet das Wetter. Der Verein rechnet derzeit – wenn die Temperaturen mitspielen – mit drei bis vier Wochen Betrieb. Eine Saisonkarte kostet 40 Euro für Erwachsene und 35 Euro für Kinder (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr).

Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

Eiswein, das flüssige Gold Die frostigen Temperaturen erfreuen nicht nur Wintersportlerinnen und -sportler, sondern auch die Winzer: Sie schaffen die nötigen Bedingungen für die Eiswein-Ernte.

Dafür müssen die Trauben bis in den Winter am Rebstock hängen und werden erst gelesen, wenn sie natürlich gefroren sind. Bleibt der Frost aus oder tauen die Trauben zwischendurch auf, fällt die komplette Ernte aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/Heiko Rebsch Eiswein kann nicht jedes Jahr geerntet werden.