Weißes Burgenland, verkehrte Welt

Tiefer Winter im Südburgenland. Dabei heißt es doch seit Jahren, in tiefen Lagen sei Schneefall rund um den Jahreswechsel kaum noch zu erwarten. Und dann, einfach so: Weiße Weihnachten 2025! Das Leben hält sich eben nicht an Prognosen und Erwartungshaltungen. Manchmal stellt es sogar alles auf den Kopf.

Wer rund um Silvester von Güssing über Graz und Gröbming nach Golling fuhr, musste sich ab und zu zwicken, ob er träume, beziehungsweise überprüfen, ob er unabsichtlich in die verkehrte Richtung unterwegs sei: Vom schneebedeckten Burgenland kam man in die nur leicht angezuckerte Oststeiermark, um schließlich im Ennstal schneefreie Wiesen wie zu Ostern vorzufinden. Auch im Salzburger Pinzgau war’s zwei Tage vor Silvester in Tallagen grün. Wieder zurück im Südburgenland schneite es den gesamten 5. Jänner durch. Und auch gestern gab es etwas Neuschnee. „Ich traue ihnen alles zu“ Das Burgenland beweist uns gerade, dass es Überraschungen parat hält; dass es aus der Reihe tanzen und in tiefen Lagen die Schneeflocken tanzen lassen kann, egal, was Statistik und GeoSphere Austria sagen.