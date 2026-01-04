Mein persönliches Oxford: Zwischen College und Netflix-Hit

Können jahrhundertealte Mauern Rekorde der Filmwelt niederreißen? Am 1. August veröffentlichte Netflix „My Oxford Year“, drei Tage später führte der Film in 81 Ländern die Charts des Streamingdiensts an. In der gefeierten Hauptrolle: Oxford mit seinen Originalschauplätzen. Vernichtende Kritiken gab es für Schauspieler, Dialoge und Drehbuch – ein bemerkenswert misslungener Film. Aber Oxford spielte alle an die Wand und machte den Flop zum Erfolg. Axel Halbhuber und Lea Moser aus dem KURIER-Reise-Team sprechen im Reisepodcast Stadt.Land.Meer. über Reise- und Urlaubsziele

„My Oxford Year“ erzählt das romantisch-dramatische Studienjahr der Amerikanerin Anna, die mit einer 26-Punkte-Liste anreist, was sie in Oxford sehen und erleben will, von der Bodleian Library bis zum Punting, vom Covered Market bis zur Kapelle des New College. Mein persönliches Oxford ist die Stadt, in die es mich immer wieder zieht, seit ein Familienmitglied dorthin übersiedelt ist. Auch ich reise stets mit „To-see“-Listen an. Und dann führt die Stadt Regie, lockt mich an andere Orte, bringt unerwartete Erlebnisse. Genau so, wie es Anna im Film ergeht.

Hertford-Bridge verbindet zwei Teile des gleichnamigen Colleges und hat in „My Oxford Year“ mehrere Auftritte ©Braunrath Birgit

Kebab und Cambridge Plötzlich steht die kulturbeflissene Anna um Mitternacht an Hassan’s Food Truck (der im Film „Dimitri’s“ heißt) und isst mit leuchtenden Augen Kebab. „Hassan’s“ auf der Broad Street, unweit des Sheldonian Theatre, ist eine Institution im nächtlichen Oxford, die täglich bis 4.30 Uhr früh geöffnet ist. Denn Oxford ist eine Stadt, die niemals schläft, obwohl sie auf den ersten Blick verschlafen wirkt, mit all den dicken, uralten Mauern, hinter denen sich aber so viel Leben abspielt. In 36 Colleges, von denen einige 700 Jahre und älter sind, leben Tausende Vollzeitstudierende, die mehr als ein Fünftel der Bevölkerung Oxfords ausmachen. Sie halten das Stadtzentrum, das wie ein Freiluftmuseum aussieht, jung und lebendig. Sie machen Oxford zu einer der Städte mit der höchsten Fahrraddichte Englands – obwohl, zugegeben, in diesem Punkt der ewige Rivale Cambridge die Nase vorn hat. Im Universitätsranking 2026 hingegen liegt Oxford weltweit auf Platz eins. Und dies zum zehnten Mal in Folge.

KI und Colleges Die Universität, an der uralte Traditionen gepflegt werden, als gäb’s kein Heute, ist gleichzeitig führend bei Zukunftsthemen. Einerseits strikte Kleiderordnung, Hierarchien und lateinische Zeremonien – die Vergangenheit ist omnipräsent. Andererseits ist Oxford Vorreiteruniversität. So wurde 2025 ein Programm ausgerollt, das ein spezielles KI-Modell für alle Mitarbeiter und Studenten anbietet. Damit ist Oxford die erste Universität Großbritanniens, die diesen Schritt setzt. Oft gehe ich ohne Ziel durch die Stadt, lasse sie auf mich wirken. Menschen aus aller Welt, Kulinarik aus aller Welt (etwa am Gloucester Green Outdoor Market), tolle Straßenmusiker, hippe Cafés, in denen kein Kaffee ohne die Frage serviert wird: „Kuh-, Soja- oder Hafermilch?“

Bilder: 4 Mal Tradition in Oxford

Punting

Man fährt im langen Holzboot – durch Anschieben mit einer Holzstange – den Cherwell River entlang. Schön, aber anstrengend: flussaufwärts von Magdalen bis Wolfson College. Gemütlicher: Im „Cherwell Boathouse“ nach einem guten Essen Punt mieten und flussabwärts fahren ©Braunrath Birgit Choral Evensong

In einigen der Colleges sind die Kapellen beim gesungenen Abendgebet offen für alle. Hier auf dem Bild etwa im New College, wo seit dessen Gründung im Jahr 1379 der Choral Evensong Tradition hat. Wunderschöner Chorgesang, anglikanische Gebete und sonntags auch eine Predigt (Dauer ca. eine Stunde). ©Braunrath Birgit Gowning

Die akademische Kleidung spielt historisch eine große Rolle. Wenn man nach einer Graduierungsfeier am Sheldonian Theatre vorbeikommt, sieht man die schwarzen Umhänge (Gowns), quadratischen Hüte sowie die Kapuzen (Hoods) in unterschiedlichen Farben, je nach Studienrichtung und akademischem Grad. ©Braunrath Birgit Radcliffe Camera

Eines der meistfotografierten Gebäude Oxfords – auch weil Studenten nach Abschlussfeiern gerne davor ihre Hüte werfen und auffangen. Das Gebäude aus 1749 ist seit 1860 Teil der Bodleian Library, Der Zugang ist Studenten vorbehalten, Besuche sind nur mit der Bodleian-Tour möglich (Reservierung 1 Monat vorher) ©Braunrath Birgit

Oxford ist eine Stadt zum Sich-treiben-Lassen, alle paar Meter ein Gebäude, das man kennt – Hertford Bridge, in Anlehnung an Venedig auch „Seufzerbrücke“ genannt; Sheldonian Theatre, der klassizistische Kuppelbau, von dem aus man einen Rundblick über die Stadt hat und in dem akademische Feiern stattfinden; Radcliffe Camera, der berühmteste Teil der Bodleian Library; Covered Market, Oxfords pulsierendes und gleichzeitig historisches Einkaufszentrum seit Ende des 18. Jahrhunderts ... Auch dazwischen lohnt sich ein Stopp: Viele Colleges haben Besuchszeiten für Touristen. Hinter schweren Toren und dicken Mauern tun sich Welten auf.

Infos Anreise Direktflug nach London (etwa mit Austrian Airlines Wien– Heathrow oder British Airways Graz–Gatwick). Dann mit dem Bus „The Airline“ von Gatwick und Heathrow nach Oxford. CO2-Kompensation: 16 € 165.200 Einwohner Davon sind mehr als 20 Prozent (34.945) als Vollzeitstudierende an den Universitäten Oxford und Oxford Brooks registriert. Auskunft oxfordcity.co.uk oder visitbritain.com/en/destinations/england/oxford