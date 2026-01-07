Wetterlage

Schneeglätte führte zu Frontalcrash - eine Person wurde verletzt

Ein silbernes Auto ist frontal mit einem orangefarbenen Lkw kollidiert, Feuerwehrleute und Einsatzfahrzeuge sind vor Ort.
Unfall auf B57a bei Rohrbrunn: LKW kollidierte mit PKW – Straße gesperrt, eine Person verletzt.
07.01.26, 10:47
Zusammenfassung

  • Frontalzusammenstoß zwischen LKW und PKW auf der B57a bei Rohrbrunn.
  • Eine Person leicht verletzt, LKW-Fahrer blieb unverletzt.
  • Einsatz dauerte rund zwei Stunden, Straße vollständig gesperrt.

Ein Verkehrsunfall auf der B57a bei Rohrbrunn (Bezirk Jennersdorf) hat am Montagabend einen mehrstündigen Einsatz der Einsatzkräfte ausgelöst. Gegen 18.40 Uhr wurde die Feuerwehr Deutsch Kaltenbrunn gemeinsam mit der Feuerwehr Rohrbrunn, Polizei, Rettung und Feuerwehrarzt Leonhardt zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw alarmiert.

Auf der schneeglatten Fahrbahn kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Sattelschlepper und einem Personenwagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Polizei und Feuerwehr Rohrbrunn bereits vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Die B57a musste vollständig gesperrt werden.

Die Insassen des PKW konnten das stark beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen. Der Beifahrer wurde mit leichten Schmerzen vom Rettungsdienst versorgt, der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei begann die Bergung der Fahrzeuge. Während der PKW rasch entfernt werden konnte, erschwerte ein Achsbruch am Lkw die Bergungsarbeiten.

Ein beschädigter Lkw steht auf verschneiter Straße, mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Auto und ein Sattelschlepper kollidierten nahe Rohrbrunn – Feuerwehr im zweistündigen Einsatz.

Da keine privaten Abschleppunternehmen verfügbar waren, schleppte die Feuerwehr den LKW mithilfe des RLFA-T 2500/100 zu einem nahegelegenen Parkplatz. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Kommentare