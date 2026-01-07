Schneeglätte führte zu Frontalcrash - eine Person wurde verletzt

Ein Verkehrsunfall auf der B57a bei Rohrbrunn (Bezirk Jennersdorf) hat am Montagabend einen mehrstündigen Einsatz der Einsatzkräfte ausgelöst. Gegen 18.40 Uhr wurde die Feuerwehr Deutsch Kaltenbrunn gemeinsam mit der Feuerwehr Rohrbrunn , Polizei , Rettung und Feuerwehrarzt Leonhardt zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw alarmiert.

Auf der schneeglatten Fahrbahn kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Sattelschlepper und einem Personenwagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Polizei und Feuerwehr Rohrbrunn bereits vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Die B57a musste vollständig gesperrt werden.

Die Insassen des PKW konnten das stark beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen. Der Beifahrer wurde mit leichten Schmerzen vom Rettungsdienst versorgt, der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei begann die Bergung der Fahrzeuge. Während der PKW rasch entfernt werden konnte, erschwerte ein Achsbruch am Lkw die Bergungsarbeiten.