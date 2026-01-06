Dachstuhlbrand in Wiesen forderte die Einsatzkräfte

Am Dreikönigstag wurde die Feuerwehr Wiesen (Bezirk Mattersburg) um 9.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand im Ortszentrum alarmiert. Bereits drei Minuten nach dem Alarm verließen im Minutentakt alle sechs Einsatzfahrzeuge das Feuerwehrhaus in Richtung der Einsatzstelle.

Schon vom Feuerwehrhaus aus war die Rauchsäule zu erkennen. Parallel zur Freiwilligen Feuerwehr Wiesen wurden auch die Kameraden aus Forchtenau, Bad Sauerbrunn und Mattersburg sowie First Responder und der Rettungsdienst angefordert. Auch die Polizei rückte aus.