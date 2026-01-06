Dachstuhlbrand in Wiesen forderte die Einsatzkräfte
Am Dreikönigstag wurde die Feuerwehr Wiesen (Bezirk Mattersburg) um 9.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand im Ortszentrum alarmiert. Bereits drei Minuten nach dem Alarm verließen im Minutentakt alle sechs Einsatzfahrzeuge das Feuerwehrhaus in Richtung der Einsatzstelle.
Schon vom Feuerwehrhaus aus war die Rauchsäule zu erkennen. Parallel zur Freiwilligen Feuerwehr Wiesen wurden auch die Kameraden aus Forchtenau, Bad Sauerbrunn und Mattersburg sowie First Responder und der Rettungsdienst angefordert. Auch die Polizei rückte aus.
Feuer entstand in einem Holzschuppen
Vor Ort stellte Einsatzleiter Thomas Strodl einen Brand in einem Holzschuppen fest, welcher sich bereits auf den Dachstuhl des Nebengebäudes ausgebreitet hatte.
Mit einem Löschangriff wurden die Flammen rasch eingedämmt. Die Brandausbreitung konnte laut Feuerwehr erfolgreich verhindert werden. Nach 45 Minuten konnte bereits "Brand Aus" gegeben werden.
Kommentare