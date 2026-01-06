Burgenland

Dachstuhlbrand in Wiesen forderte die Einsatzkräfte

Die Feuerwehr konnte das Ausbreiten der Flammen auf Nachbargebäude gerade noch verhindern.
06.01.26, 15:48
Am Dreikönigstag wurde die Feuerwehr Wiesen (Bezirk Mattersburg) um 9.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand im Ortszentrum alarmiert. Bereits drei Minuten nach dem Alarm verließen im Minutentakt alle sechs Einsatzfahrzeuge das Feuerwehrhaus in Richtung der Einsatzstelle.

Schon vom Feuerwehrhaus aus war die Rauchsäule zu erkennen. Parallel zur Freiwilligen Feuerwehr Wiesen wurden auch die Kameraden aus Forchtenau, Bad Sauerbrunn und Mattersburg sowie First Responder und der Rettungsdienst angefordert. Auch die Polizei rückte aus.

Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl aus

Feuer entstand in einem Holzschuppen

Vor Ort stellte Einsatzleiter Thomas Strodl einen Brand in einem Holzschuppen fest, welcher sich bereits auf den Dachstuhl des Nebengebäudes ausgebreitet hatte.

Mit einem Löschangriff wurden die Flammen rasch eingedämmt. Die Brandausbreitung konnte laut Feuerwehr erfolgreich verhindert werden. Nach 45 Minuten konnte bereits "Brand Aus" gegeben werden.

