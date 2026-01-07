Warum eine burgenländische Vegetarierin zur Jägerin wurde

Von Gernot Heigl



Bereits als junge Köchin, die auch im Hauben- und Sternelokal „Steirereck“ in Wien arbeitete, lernte Michaela Kalcsics die hohe Zubereitungskunst von Wildgerichten kennen und lieben. Dabei verinnerlichte sie sich in vielen Gesprächen mit prämierten Köchen, dass man das beste Wildbret direkt bei den Jägern bezieht: „Weil die Tiere keine Medikamente bekommen und nur fressen, was ihnen die Natur zur Verfügung stellt.“ Mit diesem Wissen und ihrer Leidenschaft am Zubereiten beendete die junge Frau schließlich ihre vegetarische Phase und kaufte für ihre private Küche nur noch Fleisch von Hirsch, Reh und Wildschwein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Michaela Kalcsics war früher Vegetarierin, heute geht sie auf die Jagd.

Da die Waidmänner aber nicht immer Ware zur Verfügung hatten, folgte bei ihr „auf den Gedanken vom leeren Kochtopf schon bald der Wunsch, Jägerin zu werden. Damit ich selbst für meinen Fleisch-Nachschub sorgen kann“. Gesagt, getan. „Das ist mein Weg“ Deshalb absolvierte Michaela Kalcsics (44) vor gut zwölf Jahren die Jagdprüfung, bildete einen Jagdhund aus und ging mit ihm auf die Pirsch. Ihr erster Abschuss war ein Rehbock, den sie ohne fremde Hilfe zerlegte und zur Gänze verwertete. „Ich war glücklich und hatte große Freude daran. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass das mein Weg ist.“ 2018 zog die gebürtige Niederösterreicherin zu Max, ihrem späteren Ehemann und ebenfalls begeisterten Waidmann in das südburgenländische Buchschachen. Im gemeinsamen Bauernhaus verzauberte die hauptberufliche Werbeberaterin immer wieder Familie und Freunde mit ihren kulinarischen Wildgerichten. „Neben dem Kochen widmete ich meine Freizeit auch dem Experimentieren. Begonnen hat es mit Würstel und Geselchtem.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Für ihre Fleischwaren geht Kalcsics selbst in den Wald.