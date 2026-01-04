Christophorus fliegt meist wegen Herzinfarkt oder Schlaganfall

Es sollte ein gemütliches Geburtstagsfest in der St. Martins Therme in Frauenkirchen werden, doch der 31. Juli 2025 endete für einen 71-jährigen Gast in der Notaufnahme. Der Mann erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand, wurde erst von Thermenmitarbeitern reanimiert und dann von der Crew des Rettungshubschraubers übernommen.

„Wir haben Herrn S. übernommen und mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht“, erinnert sich Thomas Wagner, Stützpunktleiter des in Frauenkirchen stationierten Christophorus 18 an den letztlich erfolgreichen Einsatz – der Patient überlebte und hat sich später bei seinen Rettern bedankt.

Jahresbilanz

Internistische und neurologische Notfälle haben 2025 den größten Teil der Einsätze von im Burgenland stationierten Rettungshubschraubern ausgemacht, wie aus der Jahresbilanz des ÖAMTC hervorgeht. „Unsere Aufgabe ist es, schnellstmöglich hoch qualifizierte medizinische Hilfe an den Notfallort zu bringen“, betont Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung.