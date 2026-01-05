Kältetelefon: Diese Nummer sollten Sie unbedingt kennen

Die anhaltend eisigen Temperaturen in ganz Österreich sind für Menschen ohne Obdach lebensgefährlich. Darauf machten die Caritas Österreich und die VinziWerke Österreich am Montag aufmerksam. "Hinsehen, ansprechen und im Zweifel das Caritas-Kältetelefon anrufen. Schon ein einziger Anruf kann entscheidend sein und Menschen in akuter Not den Weg in einen warmen, geschützten Raum ebnen", appellierte die Caritas in einer Presseaussendung an die Bevölkerung.

Minusgrade als tödliche Gefahr "Wenn es draußen bitterkalt ist, wird diese Kälte für Menschen ohne Zuhause zur tödlichen Gefahr. Schon Nächte mit starken Minusgraden können lebensbedrohlich sein. Niemand darf in Österreichs Winter auf der Straße erfrieren müssen", betonte Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich. Die Kältetelefone der Caritas und die Winternothilfe-Angebote sind in ganz Österreich aktiv. Darüber hinaus bieten Wärmestuben, Tageszentren und Winternothilfe-Notquartiere warme Plätze zum Aufwärmen, warme Mahlzeiten sowie psychosoziale und medizinische Erstversorgung durch Streetwork-Teams.

Kältetelefone und Hilfsangebote in Österreich Wien: Kältetelefon Caritas Wien: 01/4804-553 (00:00-24:00 Uhr)



Niederösterreich: Kein Kältetelefon! Aber es gibt Notschlafstellen in St. Pölten (Emmaus) und und Wr. Neustadt (Verein für soziale Betreuung Süd und VBO)



Burgenland: Kältetelefon Caritas Burgenland: 0676/8373-0322 (08:00-22:00 Uhr)



Oberösterreich: Kältetelefon für das Linzer Stadtgebiet (Sozialverein B37 OBST) 0732/7767-67560(nur 10:00-12:00 Uhr dienstags und donnerstags). Außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter aktiv. Mails können immer gesendet werden, Mails können gesendet werden unter: linzer-kaeltetelefon@b37.at



Steiermark: Kältetelefon Caritas Steiermark: 0676/8801-58111 (18:00-24:00 Uhr)



Kärnten: Kältetelefon Caritas Kärnten: 0463/3960-60 (18:00-06:00 Uhr)

in Kooperation mit dem Roten Kreuz Kärnten, das Kälteopfer in die Notschlafstelle der Caritas bringt, wo sie einen warmen Schlafplatz und eine Mahlzeit bekommen.



Salzburg: Kältetelefon Caritas Salzburg: 0676/8482-10651 (00:00-24:00 Uhr)



Tirol: Kältetelefon TSD (Tiroler Soziale Dienste GmbH): 0512/2144-7 (00:00-24:00 Uhr)



Vorarlberg: Caritas Center Feldkirch: 05522/200-1700 (08:00-12:00 Uhr (Mo-Fr) sowie Notschlafstellen am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/200-1200 (18:30-08:00 Uhr). Zusätzlich gibt es das Caritas Café 05522/200-1570 (08:30-16:30 Uhr (Mo-Fr), 08:30-12:00 Uhr (Sa)).