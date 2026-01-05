Leben retten

Kältetelefon: Diese Nummer sollten Sie unbedingt kennen

Eine obdachlose Person schläft nachts auf dem Bürgersteig, zugedeckt mit Decken.
Die Caritas und VinziWerke rufen die Bevölkerung zum Hinschauen und Anrufen auf. Wo es Hilfe für Betroffene gibt, erfahren Sie hier.
05.01.26, 13:53
Die anhaltend eisigen Temperaturen in ganz Österreich sind für Menschen ohne Obdach lebensgefährlich. Darauf machten die Caritas Österreich und die VinziWerke Österreich am Montag aufmerksam. "Hinsehen, ansprechen und im Zweifel das Caritas-Kältetelefon anrufen. 

Schon ein einziger Anruf kann entscheidend sein und Menschen in akuter Not den Weg in einen warmen, geschützten Raum ebnen", appellierte die Caritas in einer Presseaussendung an die Bevölkerung.

Minus 25,7 Grad: Der Kältepol Österreichs lag im Mühlviertel

Minusgrade als tödliche Gefahr

"Wenn es draußen bitterkalt ist, wird diese Kälte für Menschen ohne Zuhause zur tödlichen Gefahr. Schon Nächte mit starken Minusgraden können lebensbedrohlich sein. Niemand darf in Österreichs Winter auf der Straße erfrieren müssen", betonte Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich. 

Die Kältetelefone der Caritas und die Winternothilfe-Angebote sind in ganz Österreich aktiv. Darüber hinaus bieten Wärmestuben, Tageszentren und Winternothilfe-Notquartiere warme Plätze zum Aufwärmen, warme Mahlzeiten sowie psychosoziale und medizinische Erstversorgung durch Streetwork-Teams.

Obdachlose kämpfen mit winterlicher Kälte

Höhrer Andrang seit Weihnachten

"Seit den Weihnachtsfeiertagen ist der Andrang an unsere Einrichtungen gestiegen und wir bemerken auch, dass dieser mit den niedrigen Temperaturen weiter zunimmt. In unseren Notschlafstellen kommen bereits Notbetten zum Einsatz, so gelingt es uns, dass wir niemanden bei diesen Temperaturen abweisen müssen", betonte Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke Österreich. 

"Wir sind sehr dankbar für die gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Obdach- und Wohnungslosenhilfe, sodass wir gemeinsam für jede hilfesuchende Person eine Lösung finden können und niemand bei dieser Kälte zurück auf die Straße geschickt wird", sagte Baloch.

Wetter
Agenturen 

