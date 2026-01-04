Obdachlose kämpfen mit winterlicher Kälte

Von Laura Ramoser

Sobald die Temperaturen kälter werden, rückt das Thema Obdachlosigkeit wieder mehr in den Fokus. Aber nicht nur im Winter ist Obdachlosigkeit ein ernst zunehmendes Thema. Es ist ein ganzjähriges Problem – auch in Niederösterreich.

Gerade in einem weiträumigen Bundesland wie NÖ ist es für Sozialarbeitende unmöglich, Obdachlose aktiv aufzusuchen. Umso wichtiger sind Einrichtungen zum Aufwärmen, zum Essen. So bietet etwa die Gemeinschaft Emmaus St. Pölten Unterstützung in Form von Tageszentren, Notschlafstellen und Wohnhäusern.

Kapazitäten ausgelastet

Doch die Kapazitäten sind entsprechend ausgelastet. Durchschnittlich müsse man jeden zweiten Tag Menschen einen Platz in der Notschlafstelle "Auffangnetz“ verwehren, heißt es vonseiten der Organisation. „Wichtig ist, dass wir nicht über die Köpfe von Menschen entscheiden, sondern gemeinsam mit ihnen Wege aus der Not finden", sagt Petra Brandhuber, Geschäftsführerin von Emmaus.