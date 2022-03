Tatort Weinkeller: Rätsel für Krimifans im Blaufränkischland

Im Zuge der Lösung des Kriminalfalls zu viel vom edlen Rebensaft zu konsumieren, sei übrigens nicht Sinn der Übung, betont Nina Meran. Es soll aber schon vorgekommen sein, dass der eine oder andere Detektiv während der Ermittlungen zu tief ins Glas geschaut hat; in Podersdorf gibt es schon seit vorigem Jahr ein Escape Spiel inklusive Weinverkostung. Es werde besonders gerne für Junggesellenabschiede gebucht, erzählt Nina Meran.

In Podersdorf hat sie vor zwei Jahren auch ihr erstes Spiel kreiert. „Ich bin selbst totaler Escape-Room-Fan und lese privat gerne die schaurigsten Thriller, die es gibt“, erzählt die Parndorferin. Die Idee, den Exit Room ins Freie zu verlegen, ist im ersten Corona-Lockdown 2020 entstanden, als Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen nicht möglich waren.

Fünf Standorte

Ein Erfolgsrezept, wie sich herausgestellt hat: Nina Merans Rätsel sind fast immer „bummvoll ausgebucht“, wie sie selbst mit einem Lächeln sagt. Mittlerweile gibt es ihre Escape Spiele an fünf Standorten: In Podersdorf, Rust, Lutzmannsburg, Neusiedl am See und Deutschkreutz – in der Blaufränkisch-Gemeinde feiert das Wein-Rätsel „Fino Vino“ am ersten April-Wochenende Premiere.

Termine und Buchung unter: lakesescape.at