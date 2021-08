Tag für Tag kommen rund 100 Flüchtlinge über Grenze

Die Frage ist einfach, dennoch gibt es darauf keine präzise Antwort. Wie viele Menschen sind am Samstag illegal ins Burgenland gekommen, wollte der KURIER am Sonntag von der Landespolizeidirektion erfahren. Hintergrund sind Gespräche mit Bürgermeistern aber auch Hinweise von Grenzschützern, wonach die Aufgriffe am Samstag besonders zahlreich gewesen sein sollen. Und zwar von Nord bis Süd und nicht nur im zuletzt besonders betroffenen Mittelburgenland. Demnach soll es allein im Mittelburgenland 100 Aufgriffe gegeben haben.

Von der Polizei gab es zum Thema aber nur eine Meldung am späten Samstagabend: In Nikitsch (Bezirk Oberpullendorf) sei ein mutmaßlicher Schlepper festgenommen worden, hieß es darin. Der 24-jährige Wiener soll drei Männer aus Syrien nach Österreich gebracht haben. Er wurde mithilfe einer Drohne der Polizei erwischt und von Soldaten des Bundesheeres angehalten. Die drei Syrer stellten einen Asylantrag.

Die Polizei nenne keine Zahlen und kommentiere auch keine Meldungen Dritter, sagte der Chef der Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeidirektion, Helmut Marban, dem KURIER. Sinngemäße Begründung: Das würde nur zu Verwirrung und Verunsicherung der Bevölkerung führen, „weil sich Zahlen überschneiden“.