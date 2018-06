Süden zittert vor neuen Unwettern

Dunkle Wolken, Blitze und Donner sind in den vergangenen Tagen ein vertrautes Bild über dem Bezirk Oberwart. „Wir hoffen, dass es uns nicht wieder erwischt“, sagt eine Hausbesitzerin aus Markt Allhau. Sie hat in den vergangenen Tagen mehrere Stunden gebraucht, um den Schlamm aus ihrem Haus zu entfernen. Ihr Schicksal teilt sie mit vielen Südburgenländern. Die starken Unwetter in den vergangenen Tagen richteten große Schäden an.

Ein Hot-Spot war die Gemeinde Loipersdorf-Kitzladen. Hier wurde fast jedes Wohnhaus durch den Starkregen in Mitleidenschaft gezogen. Bürgermeister Thomas Böhm (ÖVP) kann das Ausmaß des Schadens am Montag noch nicht beziffern. „Wir waren das ganze Wochenende mit den Aufräumarbeiten beschäftigt“, sagt Böhm, der selbst auch bei der Feuerwehr ist. Das Unwetter beschreibt der Ortschef als Katastrophe. Die Situation sei noch schlimmer gewesen als vor zwei Jahren. Am Montagabend fand im Gemeindevorstand eine Krisensitzung statt. „Wir müssen besprechen, wie wir den Betroffenen helfen können.“