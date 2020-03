Südburgenlandmanager: „Die S7 kommt 20 Jahre zu spät“

Landeshauptstadt und Sitz des Landtages und der Landesregierung ist die Freistadt Eisenstadt“, heißt es in Artikel 7 der Landesverfassung. Dennoch sollen in Zukunft nicht mehr alle Wege nach Eisenstadt führen. Im Programm der SPÖ-Alleinregierung findet sich an mehreren Stellen das Bekenntnis, Teile der Landesverwaltung und ausgelagerter Landesgesellschaften in andere Landesteile zu verpflanzen.

„Sofern möglich“ – so steht es unter Punkt 150 (von insgesamt 184) – sollen Kompetenzen verlagert werden, „mit einem Fokus auf den Landessüden“. In der Bezirkshauptmannschaft Güssing soll zum Beispiel das zentrales Strafamt für das ganze Land angesiedelt sein. Im Zuge des Neubaus eines Krankenhauses in Oberwart sollen auch Teile der Verwaltung aus der Eisenstädter Krages-Zentrale in die Südmetropole übersiedeln – in „enger Abstimmung mit der Belegschaft“, wie es bei Punkt 21 heißt. Die Leitung von Krages sowie Gesundheitsfonds soll „weiter in Eisenstadt“ bleiben. Ein konkretes Datum ist dafür nicht genannt, das neue Oberwarter Spital soll 2024 in Betrieb gehen.

Krages

Früher gab es auch Pläne einer kompletten Absiedelung der Krages-Zentrale. Die Überlegung: Keines der vier Krages-Spitäler befindet sich in Eisenstadt. Aber nicht nur die Spitalstochter des Landes soll im Südburgenland einen zweiten Standort bekommen, auch die Förderstelle des Landes. Die Wirtschaft Burgenland, derzeit ebenfalls mit Sitz in der Landeshauptstadt, soll „im Landessüden regionalisiert werden“, so lautet Punkt 8 des roten Regierungsplans.

Von der Dezentralisierung profitieren soll auch der Bezirk Mattersburg, wo in den kommenden Jahren alle Ombudsstellen des Landes (vom Patienten- bis zum Kinderanwalt) gebündelt werden sollen. Zusätzlich werden zwei neue Ombudsstellen für Behinderte sowie für Pensionisten eingerichtet. Das neue Kulturzentrum Mattersburg wird auch Heimstätte für Landesarchiv und Landesbibliothek, die „mehr in die Mitte des Landes“ rücken sollen.