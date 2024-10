Wie im Südburgenland aus Wald bald Wiesen werden soll

Freilich darf zum Ausgleich auch etwas Wildnis in der malerischen Umgebung nicht fehlen, so wie zum Beispiel am „ Prostrumer Weinberg “ südlich der Gemeinde Eberau . Dort hat sich nämlich im Lauf der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ein wild gewachsener Wald ausgebreitet, der lange Zeit niemanden störte.

Dem Gestrüpp soll es demnächst aber an den Kragen gehen. Nach der für November geplanten Rodung sollen Streuobstwiesen gepflanzt werden, um so eine „langfristige und nachhaltige Nutzung des Gebiets“ zu gewährleisten.

Dort wurden im Jahr 2021 elf Hektar Weingarten vor der Rodung gerettet. Der Naturpark pachtete die Flächen und bewirtschaftete sie, produzierte aber keinen Wein, sondern Traubensaft. Der findet aber nun schon seit Längerem keine Abnehmer. Es habe unvorhergesehene Probleme in der Vermarktung gegeben, mehrere vielversprechende Vereinbarungen seien gescheitert, heißt es von den Verantwortlichen. Zwar werde der Traubensaft in den Buschenschenken, im Naturparkbüro und auch im „My-Burgenland-Shop“ in Parndorf vertrieben, dieser Absatz sei aber zu gering. Zu Jahresende endet jedenfalls die Haltbarkeit der knapp 25.000 Liter Traubensaft. Und damit wohl auch das 2021 gestartete Projekt...

Das lassen die Projektverantwortlichen freilich nicht gelten und verweisen auf die erst kürzlich bei der Generalversammlung des Vereins „Südburgenland plus“ präsentierten Zahlen: In der vergangenen Periode 2014 bis 2022 wurden durch 73 umgesetzte Projekte 13,2 Millionen Euro an Wertschöpfung für das Südburgenland generiert. In der aktuellen Förderperiode bis 2027 stehen dem Verein insgesamt 3,2 Millionen Euro zur Verfügung. „Wenn man mit offenen Augen durch das Südburgenland fährt, sieht man überall Projekte, die mit EU-Mitteln von Südburgenland plus unterstützt wurden“, fasst Obmann Temmel zusammen.