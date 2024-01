Sobald die Genehmigung vorliegt, wolle man mit dem Projekt an die Öffentlichkeit gehen. Das Unternehmen hat laut Gerbavsits mehrere „namhafte Kunden“.

Einer davon soll nach KURIER-Informationen die österreichische Andritz AG sein. Namen wollte Gerbavsits nicht nennen, man habe Stillschweigen vereinbart. „Aber es stimmt, die Verträge sind bereits unterschrieben“, so der Geschäftsführer.

Zwei Ausbaustufen

Der Käufer will den Betrieb noch in diesem Jahr aufnehmen. „Vorerst wird es bis zu 50 Arbeitsplätze geben, in drei bis fünf Jahren sollen es 70 bis 100 sein“, so Gerbavsits weiter.

Der Businesspark Heiligenkreuz im Lafnitztal hat eine Gesamtfläche von knapp 700.000 Quadratmetern und liegt an der in Bau befindlichen Schnellstraße S7 mit eigenem Grenzübergang nach Ungarn.