Suche: Känguru "Springs" aus Gehege ausgebüxt

"Wir können es uns nicht erklären, warum "Springs" weggelaufen ist", sagt Cornelia Wallner im KURIER-Gespräch. Seit 16 Jahren hält die Oberwarterin Kängurus in ihrem Garten. Davongelaufen, ist bisher noch keines. Am Sonntag verschwand allerdings "Springs" aus seinem Gehege, sein Känguru-Kollege war allein, als Wallner in der Früh nachschauen ging. Sie hat auch einen Suchaufruf auf Facebook gepostet. Einige Sichtungen wurden schon gemeldet, "aber wir haben es noch nicht wieder zu Gesicht bekommen", sagt die Oberwarterin. Das Känguru müsse sich vor irgendwas erschrocken haben.