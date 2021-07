Studenten helfen in der Subsahara

Begonnen hat alles mit einer Forschungsarbeit über die Energieversorung einer Ortschaft in der afrikanischen Subsahara. "Mittlerweile arbeiten wir an konkreten Konzepten für die Umsetzung", sagt FH-Professor Günter Wind im KURIER-Gespräch.

Stephan Neuberger studierte Energie- und Umweltmanagement an der FH Burgenland in Pinkafeld und schrieb seine Masterarbeit über die Möglichkeit, die kleine Ortschaft Luduga ohne elektrischen Strom in der Subsahara mit erneuerbarer Energie zu versorgen. "Es war schwierig an Daten zu kommen", sagt Wind. Also beschloss er und eine Gruppe Studenten nach Tansania zu reisen und das Dorf Luduga, mit 2600 Einwohnern zu besuchen, um vor Ort zu recherchieren. Der Kontakt wurde über den Pfarrer hergestellt und Ende das Jahres 2015 ging es nach Afrika.