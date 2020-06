Steiniger Weg bei Suche nach Quartier

Übermorgen, Mittwoch, ist in Luising eine Informationsveranstaltung geplant, bei der die Vertreter des Landes sowie der Betreiber über das Vorhaben aufklären sollen. Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) wird das neue Asylheim – es wird ein Selbstversorgerquartier – betreiben, ebenso wie zwei bis drei weitere Unterkünfte. In der Tourismus-Gemeinde Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) sollen bis zu 40 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden. Die ersten Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren werden demnächst erwartet, erklärt ASB-Geschäftsführer Wolfgang Dihanits. "Das Personal hat am Freitag bereits eine erste Einschulung bekommen."

In Oberpullendorf werden im ehemaligen Amtsarzt-Gebäude, das ebenfalls der Belig gehört, Vorbereitungen getroffen, um 20 bis maximal 25 Personen ein Dach über dem Kopf bieten zu können. Auch hier wird der ASB den Betrieb übernehmen, ebenso vermutlich in Jennersdorf, wo im früheren Bauamt Platz für sieben Flüchtlinge geschaffen wird.

Daneben gibt es etliche "kleinere Unterkünfte, die von Privaten betrieben werden, erklärt Hauptmann. "Das sind alles Idealisten, denn für Private ist mit Flüchtlingsunterkünften kein Geld zu verdienen."

Hauptgrund für das bisherige Scheitern bei der Erfüllung der Asylquote sei Widerstand in Gemeinden. "In den vergangenen Monaten wurden 175 potenzielle Plätze für Asylwerber politisch verhindert." Jetzt sollen die Bürgermeister sensibilisiert werden. Bei einem Runden Tisch am vergangenen Mittwoch, der mit Vertretern des Gemeinde- und Städtebundes über die Bühne gegangen ist, habe man die Problematik noch einmal dargelegt. "So kann es nicht weiter gehen. Ich hoffe, dass der Gegenwind nun endlich nachlässt", sagt Hauptmann.