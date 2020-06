Steckerlfisch in Trausdorf: Mutiger Neustart in der Krisenzeit

Zuvor hatte Gwiss acht Jahre lang ein gut gehendes Kaffeehaus in einem Wiener Einkaufscenter am Fuße des Wilhelminenberges gepachtet. „Aber das Rauchverbot hat mich hart getroffen“, erzählt er. „Ich hatte viel in die Trennung zwischen Raucher- und Nichtraucherbereich investiert und dann ist das Geschäft stark zurückgegangen. Da musste ich das Lokal aufgeben.“

Über einen Bekannten aus Eisenstadt kam er dann in Kontakt mit dem damaligen Steckerlfisch-Betreiber Franz Kerner. „Er hat es mir empfohlen, weil es ein gut gehendes Lokal ist und wir haben uns noch vor Ende der letzten Saison auf die Übernahme geeinigt“, berichtet Gwiss. „Ich habe die Crew vom Vorgänger übernommen, auch die Lieferanten.“

Mit Verspätung startet Gwiss jetzt in seine erste Saison. Diese läuft schleppend an. „Es kommen zwar schon Leute, aber von den Umsätzen der letzten Jahre sind wir weit entfernt.“ Auf die Wiedereröffnung des Familyparks St. Margarethen freut er sich: „Wir haben einen Streichelzoo und einen Spielplatz, daher hoffe ich, dass dann mehr Gäste zu uns kommen.“