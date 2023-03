St. Margarethen: Fahrverbot soll Grenzverkehr eindämmen

Davon ausgenommen ist nur der Ziel- und Quellverkehr der Gemeinden St. Margarethen, Rust, Mörbisch, Oggau, Oslip und Schützen. Wer also in Sopron wohnt und in Mörbisch arbeitet, darf weiter über St. Margarethen fahren. Wer aber von Sopron nach Eisenstadt möchte, muss den längeren Weg über Klingenbach nehmen.