Einschränkungen bei Grenzübergängen: Gespräch Burgenland und Ungarn

Schattendorf und St. Margarethen haben in den vergangenen Wochen Maßnahmen an den Grenzübergängen zu Ungarn getroffen, um den Pendlerverkehr in ihren Gemeinden zu reduzieren. Dies stieß im Nachbarland aber auf wenig Begeisterung.

So hatte der Bürgermeister der ungarischen Grenzstadt Sopron, Ciprián Farkas, vor wenigen Tagen in einem offenen Brief an Szijjártó gegen die Einschränkung des Pendlerverkehrs in Schattendorf protestiert.