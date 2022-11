Die Aufgaben von Paisios Jung übernimmt vorläufig Metropolit Arsenios persönlich. „Das monastische und pastorale Leben und die Aktivitäten des Klosters werden fortgesetzt und die Verantwortungen werden Schritt um Schritt in neue Hände gelegt werden“, heißt es in der Mitteilung der Metropolis.

Klosterbau liegt weiterhin auf Eis

Das Kloster-Projekt in St. Andrä am Zicksee wurde im Jahr 2014 mit einer Grundstück-Spende der Diözese Eisenstadt gestartet. Seit 2016 lebt eine Mönchsgemeinschaft in zwei angekauften Häusern vor Ort. Nach wie vor ist ein Kloster-Neubau in St. Andrä geplant, für den bereits im Jahr 2020 der Grundstein gelegt wurde. Widerstand in der Ortsbevölkerung, die Corona-Pandemie und extrem gestiegene Baupreise haben das Projekt immer wieder verzögert.