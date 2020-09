Im Seewinkel gedeiht die Ökumene

Ehe dieser Grundstein gelegt werden konnte, mussten sehr viele Steine aus dem Weg geräumt werden. Am Samstag war es tatsächlich so weit. In St. Andrä am Zicksee im burgenländischen Seewinkel wurde sechs Jahre nach dem grundsätzlichen Ja zum Klosterbau der Grundstein für das erste orthodoxe Kloster Österreichs – und Mitteleuropas – gelegt.

Das Kloster „Maria Schutz“ solle „ein Zentrum der Begegnung zwischen Ost und West“ werden, wünschte sich der griechisch-orthodoxe Metropolit von Austria, Arsenios Kardamakis, im Rahmen des Festaktes, an dem auch der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, der evangelische Superintendent Manfred Koch und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil teilgenommen haben.

Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. verzichtete angesichts der Corona-Pandemie auf eine Anreise aus der Türkei. Zwei Maurerlehrlinge halfen dabei, den Grundstein zu legen, auf dem darauf verwiesen wird, dass die Diözese Eisenstadt das Grundstück „großzügig gestiftet“ habe.

Dabei hatte Kardamakis selbst das Vorhaben im Frühjahr 2017 ad acta gelegt, weil es von Teilen der Bevölkerung im Ort anhaltenden Widerstand gegeben hatte. Weniger gegen den Bau an sich, viel mehr gegen den Standort neben einer Wohnsiedlung in der 1.400-Einwohner-Gemeinde.

Nach einer Volksabstimmung im Juni 2017 mit einer Mehrheit zugunsten des Klosterbaus, hat Kardamakis zum Rückzug vom Rückzug geblasen und dem Bau in St. Andrä doch wieder den Sanktus erteilt.

Offen gezeigten Widerstand gebe es aktuell nicht, sagte St. Andräs ÖVP-Bürgermeister Andreas Sattler am Samstag zum KURIER. Er höre zwar von einem „Zettel“, der im Dorf verteilt werde, gesehen habe er ihn aber noch nicht.