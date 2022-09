Nach Urteil: SPÖ-Fürst fordert von Kölly Verzicht auf Kandidatur

Ein KURIER-Bericht über einen vom OGH entschiedenen Rechtsstreit rund um den früheren Deutschkreutzer Listen-Bürgermeister Manfred Kölly hat am Mittwoch SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst auf den Plan gerufen: „Wenn Kölly der Bevölkerung einen Gefallen machen will, dann zieht er seine Kandidatur zurück“ – der 68-jährige Gründer der früheren Landtagspartei Bündnis Liste Burgenland (LBL) tritt bei der Kommunalwahl in seiner Heimatgemeinde noch einmal an.