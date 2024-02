SPÖ feiert am 12. Juni „60 Jahre rotes Burgenland“

Jahrzehnte später wechselte die Führungsposition auch in Kärnten (von SPÖ zu FPÖ), Salzburg (ÖVP zu SPÖ) und der Steiermark (ÖVP zu SPÖ). In allen drei Bundesländern hat das Pendel aber längst wieder in die frühere Richtung ausgeschlagen.

Am 12. Juni, genau 60 Jahre nach der Wahl von Hans Bögl, will die SPÖ mit einem Fest in Bad Sauerbrunn an diese historische Wende erinnern. Warum Bad Sauerbrunn, wissen nur die Parteistrategen. Denn wie Fred Sinowatz, bis dato einziger Kanzler aus dem Burgenland, stammt auch Bögl aus Neufeld an der Leitha, wo sich auch beider Gräber befinden.