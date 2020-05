Spitäler: Hunderte Untersuchungen werden nachgeholt

Betriebszeiten wurden erweitert

Laut Krages wurden aufgrund der besonderen Herausforderung nun die Betriebszeiten für die Magnetresonanz-Tomografie – kurz MR – in Oberwart um sieben Stunden auf 37 Wochenstunden für ambulante Patienten erweitert.

„Die Besonderheit an den Neuerungen in Oberwart ist, dass an den Samstagen ab sofort ein neuer so genannter ,Kontrastmittel-Tag’ geschaffen wurde“, erklärt ein Sprecher der Krages.

Mit dem neuen Tag sollen die Wartezeiten gerade bei jenen vermehrt gefragten Untersuchungen verbessert werden, bei denen die Gabe eines Kontrastmittels nötig ist.