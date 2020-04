Pläne fürs Abrüsten der Corona-Sonderstationen

In der Kurgemeinde wurde das ohnedies vorübergehend geschlossene Hotel der landeseigenen Kurbad AG Bad Tatzmannsdorf für Covid-19-Patienten genutzt, die keiner vollstationären Spitalsbetreuung bedürfen. Das medizinische Personal stellt die Kurbad AG, betrieben wird die Station von der Krankenanstaltengesellschaft des Landes. 15 der insgesamt 688 Betten wurden vorbereitet, aber bisher war die Auslastung „sehr überschaubar“, sagt Schlaffer. In Summe seien vielleicht eine Handvoll leicht Erkrankte betreut worden. Etwa eine 24-Stunden-Pflegerin, die sich infiziert hatte und dadurch nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz bleiben konnte. Weil sie aber nur leichte Symptome zeigte, sei eine Unterbringung im Spital nicht nötig gewesen. Ob angesichts der geringen Fallzahlen in Bad Tatzmannsdorf künftig nicht auch solche Patienten im Krankenhaus betreut werden sollen, werde gerade „mit der Krages besprochen“, meint Schlaffer.

Noch gähnender ist die Leere im Eisenstädter Allsportzentrum, das erst nach Ausschöpfen aller Kapazitäten aller Krankenhäuser im Burgenland geöffnet würde. Keines der 108 Betten in der Sporthalle, die allesamt auch über Sauerstoffversorgung verfügen, war bisher belegt. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder würde im Fall des Falles Dutzende Mitarbeiter bereitstellen. Derzeit beherbergt das größte Spital des Landes selbst nur einen Covid-Patienten. Außerdem gebe es „Verdachtsfälle“, so eine Sprecherin am Montag.

Die Kosten für die beiden Corona-Sonderstationen kann man im Landhaus derzeit noch nicht beziffern.

Thomas Orovits