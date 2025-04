Revierkampf im sozialen Wohnbau im Burgenland

Seither, so beklagen die vier heimischen gemeinnützigen Bauträger OSG, Neue Eisenstädter, EBSG und B-Süd, gäbe es für sie keine Wohnbauförderung für Neubauten mehr. Kein anderes Bundesland würde so verfahren.

Das Land sah sich bemüßigt, selbst in den sozialen Wohnbau einzusteigen, und gründete eigens eine Gesellschaft: Die "So Wohnt Burgenland GmbH" (SOWO) soll neben den Pflegestützpunkten auch "leistbaren Wohnraum für die Burgenländerinnen und Burgenländer" errichten.

Sorgen bereitet allen, dass die Bauplatzpreise vor allem im Nordburgenland "explodiert" seien. Die vom Land angekündigte, aber noch nicht scharf gestellte Baulandmobilisierungsabgabe helfe den Gemeinnützigen beim Erwerb von Grundstücken, weil Eigentümer lieber verkaufen als bezahlen. Überlegenswert sei eine Leerstandsabgabe für leer stehende Gebäude in Ortszentren. Denn dafür würden "Schlosspreise" verlangt, so Kollar.

2024 war für die Bauwirtschaft im Burgenland sehr herausfordernd, heuer hofft man auf Stabilisierung und 2026 auf spürbare Besserung. So lautet das Kurzresümee , das Alfred Kollar und Bernd Gerdenitsch von der Landesgruppe der gemeinnützigen Bauvereinigungen Burgenland (GBV) und Bau-Innungsmeister Bernhard Breser am Mittwoch im Eisenstädter Büro der OSG zogen.

Seit damals gab es mehrere Treffen zwischen den Gemeinnützigen und dem Land – bisher ohne zählbaren Erfolg. Zur Veranschaulichung, worauf die Gemeinnützigen verzichten müssen: In den Jahren 2017 bis 2019 flossen rund 99 Prozent der vom Land beschlossenen Förderdarlehen von 133,6 Millionen Euro an die großen Vier, hat der Landesrechnungshof erhoben.

Neue Regierung, neuer Start

Jetzt wollen beide Seiten einen neuen Verständigungsversuch starten, wie Alfred Kollar, Vorstand der OSG und Obmann der Landesgruppe der gemeinnützigen Bauvereinigungen Burgenland (GBV), am Mittwoch in Eisenstadt avisierte. Kollar hofft aber auch, "dass die Gespräche in Ergebnisse münden", damit die Gemeinnützigen wieder Wohnbauförderung auslösen können.