Weitere Änderungen bei Baulandmobilisierungsabgabe im Burgenland

In den vergangenen zwei Jahren wurden die Burgenländer umfassend über die Baulandmobilisierungsabgabe und die Ausnahmen - etwa für Eigentümer unter 45 Jahren - informiert, meinte Dorner. In den vergangenen Monaten seien rund 10.500 Schreiben an potenziell Abgabepflichtige geschickt und dadurch noch einmal 3.000 Ausnahmeanträge eingemeldet worden. "Das heißt, es war absolut richtig, sich ausreichend Zeit für diese weitere Info-Kampagne zu nehmen", so der Landesrat.