Wohnbau im Burgenland: Problematisch, oder doch nicht?

Im traditionell von Einfamilienhäusern geprägten Burgenland – 66 Prozent der Bevölkerung leben im Eigenheim – konzentriert sich der mehrgeschoßige Wohnbau vor allem auf die Bezirke Eisenstadt-Umgebung, Neusiedl am See und Mattersburg.

"Das Bauvolumen kommt zwar nicht an die Rekorde von 2022 und 2023 heran (180 Millionen Euro, Anm.), aber wir rechnen heuer und auch im kommenden Jahr mit 130 bis 135 Millionen Euro", sagt Kollar zum KURIER. Denn die Nachfrage sei in allen Landesteilen hoch, nicht nur im Norden. Das merke man an Projekten in Großhöflein, Oberwart, Jennersdorf oder Großpetersdorf, wo die meisten Einheiten bereits vor der Beendigung des Rohbaus vergeben sind.

Mit einem Ende dieser Entwicklung rechnet Kollar nicht. "Die Zinslandschaft dürfte sich in Richtung zwei Prozent bewegen, das wird die Nachfrage stabilisieren." Eine Sache bereitete Kollar dennoch Kopfzerbrechen – die seit 2022 nicht mehr gewährten Wohnbauförderungsdarlehen des Landes für Neubauprojekte: "Wir hoffen auf Gespräche und das Verständnis des Landes, dass es wichtig ist, dass die öffentliche Hand den sozialen Wohnbau fördert."