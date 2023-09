Das fängt unter anderem schon bei der Gesetzgebung an. „Österreich ist so klein, trotzdem haben wir verschiedene Regelungen in den Bundesländern“, erklärte Zeliska den südkoreanischen Gästen. „Dabei geht es nicht nur um Aspekte wie die Ausbildung der Mitarbeiter und Finanzierung, sondern auch um Vorschreibungen, wie Häuser ausgestattet sein müssen“, ergänzte Markus Balogh.

Ungleiche Voraussetzungen in Südkorea

Laut Yoon Hee Kwak sei die Kinderwohlfahrt in Südkorea ein großes Problem geworden. Die Kooperation mit den Behörden laufe nicht immer optimal. Außerdem müssen Kinder ab der Volljährigkeit die Unterstützungsangebote verlassen. „Das ist ein Problem“, erklärte die Bezirksvorsteherin.

„Ab dem Jugendalter gibt es weiterführende Angebote. Gerade Jugendliche, die an einem fremden Ort aufgewachsen sind, brauchen oft mehr Unterstützung“, führte Balogh weiter aus. Auch hier müssen Jugendliche grundsätzlich ab 18 das Kinderdorf verlassen, es gebe jedoch die Möglichkeit des betreuten Außenwohnens.

Anerkennung durch Gäste

„In diesem System begleiten wir sie, bis sie 21 Jahre alt sind, in Ausnahmefällen sogar bis 24“, sagte Balogh. Die Wohnungen seien dabei in der gesamten Region verteilt. Direkt im SOS Kinderdorf leben derzeit rund 80 Kinder, die Wohneinheiten umfassen dabei jeweils fünf bis sieben Kinder.

In Südkorea habe man laut Yoon Hee Kwak vermehrt Probleme damit, die Kinder anschließend erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren. „Ich finde ihr System sehr gut“, so die Bezirksvorsteherin. „Oft kommen ehemalige Kinder mit ihrer späteren eigenen Familie noch zu uns ins Dorf, um gemeinsam zu essen.

Jeder kann sich, wenn er bei uns aufgewachsen ist, bis zum Tod bei uns melden“, erklärte Zeliska. Das löste großes Staunen bei den südkoreanischen Gästen aus. Doch es zeigt sich, dass auch die Tausende Kilometer entfernten Länder Gemeinsamkeiten haben.