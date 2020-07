Sonderlandtag zur Commerzialbank

In einem sind sich SPÖ-Regierung und Opposition aus ÖVP, FPÖ und Grünen einig: Der Zusammenbruch der Commerzialbank Mattersburg offenbare auch ein Versagen der Kontrolle. Wo die Versager sitzen, beantworten beide Seiten unterschiedlich.

Die SPÖ sieht Instanzen auf Bundesebene in der Ziehung – Staatsanwaltschaften, Finanz, Bankenaufsicht – die Opposition konzentriert sich auf die Aufsichtspflicht der Landesregierung für den Hauptaktionär der Bank, eine Personalkreditgenossenschaft. Dementsprechend zielten die Vorstöße am Dienstag mal in die eine, mal in die andere Richtung.

Während die Roten im Nationalrat eine parlamentarische Anfrage an Grünen-Justizministerin Alma Zadic einbrachten (siehe auch Wirtschaftsteil, Seite 10), haben Türkis-Blau-Grün eine Sondersitzung des Landtags beantragt – zweimal übrigens.

Denn tags zuvor hatte SPÖ-Landtagspräsidentin Verena Dunst das Ansinnen abgelehnt, weil darin LH Hans Peter Doskozil angesprochen war (er ist für Geld-, Kredit- und Bankwesen zuständig), die Aufsicht über Wirtschaftsgenossenschaften aber bei Landesrat Christian Illedits liegt. „Jetzt ist der Antrag korrekt“, hieß es Dienstagnachmittag aus der Landtagsdirektion. Der Sonderlandtag muss innerhalb von zwei Wochen stattfinden.