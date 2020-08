Soldaten im Fronteinsatz gegen das Virus

Bis zu 24 Mann pro Schicht sind im Einsatz, sie werden regelmäßig ausgetauscht und erhalten jeweils eine Einweisung durch die Gesundheitsbehörde vor Ort. Untergebracht sind sie in der Kaserne Bruckneudorf, rücken von dort zum Flughafen aus. „Die Kräfte für den Assistenzeinsatz an der Grenze wurden entsprechend verstärkt“, berichtet Wrana.

Da die Stadt Eisenstadt eine Partnerschaft mit dem Militärkommando Burgenland pflegt, besuchte Bürgermeister Thomas Steiner die Soldaten am vergangenen Freitag am Flughafen. "Es ist beeindruckend, welche Mammutaufgabe das Militärkommando mit seinen Präsenzdienern hier stemmt“, sagte Steiner.

Corona-Infektion in Kaserne Eisenstadt

In der Martin-Kaserne in Eisenstadt ist unterdessen ein Soldat positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Bundesheer am Dienstag mit. Der Gefreite hatte sich Montagfrüh mit Halsschmerzen beim Vorgesetzten gemeldet. Sanitätspersonal führte einen Schnelltest durch, der Soldat wurde in häusliche Isolation entlassen. Am Mittwoch wurde seiner Dienststelle das positive Testergebnis mitgeteilt.