Sie haben am Pfingstwochenende wirklich noch nichts vor?

Eisenstadt Die St. Georgener Rebe, Mutterrebe des Grünen Veltliners, steht wieder im Mittelpunkt: Am Samstag, 7. Juni, lädt der Verein zur Kultivierung der St. Georgener Rebe von 15 bis 20 Uhr zum zehnten Rebblütenfest in den Weingarten in der Ried Viehtrift. Neben Informationen zur erfolgreichen Rekultivierung dieser autochthonen Sorte erwartet Gäste die exklusive Fassprobe des Jahrgangs 2024. Anmeldung unter 02682/66607, georgirebe.at Nordburgenland Impulse für eine klimafitte Zukunft: Das Wärmewende-Festival am 5. Juni im Martinsschlössl Donnerskirchen widmet sich unter dem Motto „Was darf die Wärmewende kosten?“ innovativen Ansätzen im Bereich Heizen und Energie. Mit Impulsvorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops, einem Marktplatz und Kinderprogramm ab 13:30 Uhr ist die Veranstaltung breit aufgestellt. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung ist gesorgt. forschung-burgenland.at

Am Freitag, 6. Juni , lädt der Burgenländische Seniorenbund zum Landeswandertag nach Zemendorf. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Sportplatz, wo nach einer ökumenischen Andacht der Startschuss zur gemeinsamen Wanderung fällt. Die Strecke ist auch für weniger geübte Teilnehmer geeignet. Ab Mittag gibt es Verpflegung im Festzelt, Grußworte aus der Politik und musikalische Unterhaltung mit „The Silence“ – seniorenbund.bgld.at Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum und zu seinem 50er präsentiert Martin Puntigam sein neues Solo-Programm „Glückskatze“. Am Freitag, 6. Juni, um 20 Uhr bringt der Science-Busters-Mitbegründer im Kulturstadl Neusiedl am See seine Mischung aus schräger Wissenschaft, rabenschwarzem Humor und Verschwörungstheorie deluxe auf die Bühne – samt dreifärbigem Bart und schrillem Outfit. Ein Pflichttermin für Fans des „gehobenen X-Rated-Entertainments“. Tickets: tickets.impulse-neusiedl.at, Infos: impulse-neusiedl.at, Tel. 0664/88788726

© Optical Engineers/Samuel Colombo Martin Puntigram - ein Pflichttermin für Fans des „gehobenen X-Rated-Entertainments“.

Große Stimmen, große Emotionen und ein einzigartiges Bühnenbild: Die STARnacht am Neusiedler See eröffnet am 6. und 7. Juni die neue Saison auf der Seebühne Mörbisch. Neben ESC-Sieger JJ („Wasted Love“) stehen Top-Acts wie Howard Carpendale, Aura Dione, Milow, Josh. und Natalie Holzner auf dem Programm. Die Show wird am 7. Juni live auf ORF 2 übertragen, der MDR folgt am 9. Juni. Ein musikalisches Highlight mit internationaler Strahlkraft. Infos: starnacht.tv Die Paddelbewegung Lakemania lädt am Sonntag zur vierten Auflage ins Seebad Rust. Unter dem Motto „Explore your Space & Save the Lake“ rudern und paddeln Hunderte Teilnehmer für den Erhalt des Neusiedler Sees. Neben sportlichen Distanzen (5 bis 42 km) gibt es am Samstag auch einen Vortrag mit Kajak-Legende Nigel Dennis und eine Präsentation innovativer Wasserfahrzeuge - lakemania.at

© Lakemania „Save the lake“ heißt es am Sonntag im Seebad bei der vierten Auflage von Lakemania.

Am Sonntag, 8. Juni, kehrt eine Kultband zurück: „Die Väter“ feiern ihr Comeback – stilecht am Vatertag. Um 10.30 Uhr startet im Meierhof in Pöttsching das Revival mit Austropop, Mundartversionen internationaler Hits und einer Portion Nostalgie. Die Band rund um Martin Lang, Hans Leitgeb und Gerhard Altmann tritt in Originalbesetzung auf und verspricht ein musikalisches Frühschoppen voller jugendlicher Energie – auch für ältere Semester. Mehr Infos auf Facebook unter „Die Väter“.

Am Pfingstmontag findet die 7. Weinwallfahrt in Rust statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Rathausplatz, von wo aus zur Riede Oberer Wald gewandert wird. Dort folgt um 16 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung. Im Anschluss laden die Weinbauvereine zum Picknick. Shuttlebusse stehen zur Verfügung, bei Schlechtwetter findet die Messe im Evangelischen Gemeindesaal statt. Infos bei weinwallfahrt@rust.at Südburgenland Am 5. Juni, dem Weltumwelttag, startet die AK-Bücherei Oberwart mit ihrer Reihe „Book Talks im Stadtgarten“. Um 16 Uhr präsentiert Laura Feller ein interaktives Mitmachbuch für Kinder, um 18 Uhr folgt ein Gespräch mit Klimaschutzautor Roger Hackstock. Der Eintritt ist frei; bei Schlechtwetter im Saal der AK Oberwart. Anlässlich 80 Jahre Befreiung des KZ Theresienstadt erinnert das Konzert in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf an Musik aus dem Ghetto. Mezzosopranistin Andrea Schwab und Gitarrist Ernst Ramsauer interpretieren Lieder von Ilse Weber und Josefine Winter – Zeugnisse von Mut und Überlebenswillen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

© LMS Mezzosopranistin Andrea Schwab und Gitarrist Ernst Ramsauer sind in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf zu hören.

Von 6. bis 8. Juni steht Horitschon wieder im Zeichen des Weins. Den Auftakt bildet am Freitag das 60-Jahr-Jubiläum von Eichenwald Weine, gefolgt von zwei Tagen der offenen Kellertüren bei den Winzern des Ortes. Besucher können sich auf Fassproben, Verkostungen und persönliche Gespräche freuen – horitschon.com/rotweinopening Am Donnerstag lädt das Hianzenbräu in Großpetersdorf zur zweiten Ausgabe der literarischen Reihe „Edition Lex Liszt 12 zu Gast im Hianzenbräu“. Michael Hess und Christoph Reicher lesen aus ihren Werken, musikalisch begleitet von Bertie Unger. Hausherr Dominik Kainz serviert dazu ein eigens gebrautes Bier mit literarischem Etikett. Bücher und Bier sind vor Ort erhältlich. Beginn ist um 19 Uhr in der Ungarnstraße 10 – lexliszt12.at

Die Flugrettung Christophorus 16 feiert am Samstag in Oberwart ab 14 Uhr ihr 20-jähriges Bestehen. Seit Juni 2005 ergänzt der Notarzthubschrauber das Rettungssystem im Südburgenland. Was als Probebetrieb begann, ist heute unverzichtbarer Bestandteil der Notfallversorgung. C16 hat sich bei Schlaganfällen und Herzinfarkten bewährt. Gefeiert wird mit Stolz auf ein starkes Team aus Piloten, Notärzten und Flugrettern - oeamtc.at/flugrettung

© ÖAMTC Das Team der Flugrettung lädt zum Stützpunktfest (li.) nach Oberwart.