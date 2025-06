Kritik an „mangelnden Lkw-Kontrollen“ auf der B50

Die B50 zwischen Eisenstadt und Neusiedl am See regt auf: Autofahrer, die im Windschatten von Lastern schleichen müssen und Anrainer, die in den Ortschaften oft kaum die Straße queren können.

Dabei besteht seit Jahren ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, ausgenommen sind nur Quell- und Zielverkehr. Aber: „Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wird dieses Verbot von der Polizei nie kontrolliert“, behauptet Stefan H.