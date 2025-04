Ostern auf Burgenlands Straßen: Zehn Unfälle, elf Verletzte

Am Dienstag zog die Landespolizeidirektion detailreich Bilanz über das Osterwochenende auf den Straßen. Die Exekutive hatte viel zu tun: In Summe verloren am vergangenen Wochenende 20 Verkehrsteilnehmer ihre Lenkberechtigung. 15 Lenker wurden wegen hoher Alkoholisierung , vier wegen Suchtmittelbeeinträchtigung angezeigt. 720-mal blitzte es bei Radarmessungen wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Bei technischen Kontrollen wurden 27 Anzeigen erstattet und zwei Kennzeichen wegen „Gefahr im Verzug“ an Ort und Stelle abgenommen.

In einer Presseaussendung beschrieb die Landespolizeidirektion einige der auffälligsten Unfälle und Vergehen. Wie folgenden Vorfall aus dem Bezirk Güssing: Am Samstagnachmittag war ein 23-jähriger Autofahrer viel zu schnell auf der B56 unterwegs. Laut Polizei wurden 168 km/h gemessen, erlaubt wären 100 gewesen. Als der Mann zur Kontrolle angehalten wurde, nahmen die Beamten bereits Alkoholgeruch wahr. Der Alkomattest brachte die Bestätigung: Der 23-Jährige hatte 1,52 Promille intus. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und wird er angezeigt.

Im Landesnorden gab es die meisten Unfälle mit Personenschaden. Etwa am Karsamstag auf der B50 zwischen Parndorf und Neusiedl am See, wo ein Auto und ein Motorrad kollidierten. Der Motorradfahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen. Ebenfalls am Samstag stürzte eine Radfahrerin in Illmitz schwer: Auch sie wurde nach Eisenstadt geflogen.