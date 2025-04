Altes Oberwarter Spital zu früh „entsorgt“?

Informationen zum Ausschreibungsverfahren und angeblich unsachgemäßer Trennung und Entsorgung von Materialien seien „völlig falsch und können in keiner Weise nachvollzogen werden, da die angeführten Leistungen noch gar nicht begonnen haben“, lässt LIB-Geschäftsführerin Jutta Benedek ausrichten.

Alle bisherigen und noch laufenden Ausschreibungsverfahren würden „im Einklang mit dem Bundesvergabegesetz“ durchgeführt. Für die fachgerechte Bearbeitung und Entsorgung gesundheitsgefährlicher Abfallstoffe sei der Altbau im Vorfeld der Ausschreibung unter die Lupe genommen worden.

Die zweite Stufe des Vergabeverfahrens wurde am 15. Jänner gestartet und „bis dato noch nicht abgeschlossen“. Der Zuschlag an den Bestbieter des Verfahrens wird in den nächsten Wochen erwartet, so die LIB. Mit der Beseitigung von Schad- und Störstoffen sollen die zertifizierten Fachfirmen im Mai starten.