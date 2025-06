Alles kein Spaß: Wie teuer eine Bombendrohung sein kann

Denn in dieser Woche kam es bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen zu einer Störung des Schulbetriebs in mehreren Schulen in Neusiedl am See – Grund sei ein „sicherheitsrelevanter Hinweis“, so die Polizei.

Bewerbe unter Schülern

Dass diese anonymen Drohungen meist in kurzen Feiertagswochen eingehen, mag bisher nur ein Indiz für Schülerstreiche gewesen sein. Dass aber in einigen sozialen Medien laut Experten regelrechte Bewerbe um – aus Schülersicht – erfolgreiche Schulschließungen ausgerufen wurden, offenbart das Motiv: schulfrei koste es, was es wolle.