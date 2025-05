Drohung gegen Schule: 13-Jähriger erhält 11.000-Euro-Rechnung

Medien berichten in der Regel zurückhaltend über Drohungen gegen Schulen. Potenzielle Nachahmungstäter sollen nicht auf blöde Ideen gebracht werden. Nicht zuletzt der Aufwand für die Exekutive ist enorm. Erst am Montag mussten aufgrund von Bombendrohungen Schulen in ganz Österreich geräumt und durchsucht werden.