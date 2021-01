Selbsthilfe: „Chance für das Gesundheitssystem“

Dennoch zieht Tuczay im Hintergrund die Fäden, damit sich was bewegt. Denn – so schätzt die studierte Marktforscherin – 80 bis 85 Prozent der Burgenländer würden das Service der Selbsthilfe gar nicht kennen. Das will sie durch eine Kooperation mit den Spitälern ändern.

Zusammenarbeit mit Krankenhäusern

Nach dem „Hamburger Modell“ soll mithilfe eines Acht-Punkte-Programms eine Plattform geschaffen werden, die sicherstellen solle, dass der Informationsaustausch zwischen Krankenhaus und Vertretern der Selbsthilfe funktioniert. Alle burgenländischen Spitäler sollen zu „Selbsthilfefreundlichen Krankenhäusern“ aufgerüstet werden, so das Ziel.

Büro in Eisenstadt

Was bereits gelungen ist, ist die Einrichtung eines Büros des Selbsthilfe Dachverbandes in Eisenstadt, das den Gruppen u. a. Platz für Treffen bietet und wo Rat- und Hilfesuchende unterstützt werden. Auch bei einer Neugründung von Gruppen stehe man den Betroffenen zur Seite. Das Büro ist täglich (Mo. bis Fr.) von 9 bis 14 Uhr besetzt.

Unterstützung für das Angebot kommt auch vom Land, sagt Tuczay.

Warum sie sich für die Selbsthilfe Burgenland engagiert? Obwohl sie selbst unter keiner Krankheit leidet: „Ich möchte der Gesellschaft, die mir vieles ermöglicht hat – wie etwa mein Studium – etwas zurückgeben.“

Informationen erhalten Sie auch unter der Nummer 02682/90 301 oder unter

www.selbsthilfe-bgld.at