Selbsthilfe: "Werden gerufen wie die Feuerwehr"

Gerade in Zeiten, in denen die Menschen immer älter werden und psychische Erkrankungen zunehmen, sei die Selbsthilfe eine „tolle Ergänzung zum Gesundheitssystem“, sagte Sonja Windisch, die beim Amt der Landesregierung für den Gesundheitsbereich zuständig ist. So erhalte man dort etwa nützliche Tipps für den Alltag.