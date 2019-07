Seebad: Wer Saisonkarte will, muss Handvenen registrieren

Etwas anders sieht Markus Kainz vom Datenschutzverein „Quintessenz“ die rechtliche Situation. Ein Handvenenscanner zähle so wie der Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung zu den biometrischen Daten. „Aus unserer Sicht ist es rechtlich nicht in Ordnung, einen Handvenenscan für den Badeintritt zu verlangen“, sagt Kainz. „Laut Gesetz muss die gelindeste Maßnahme eingesetzt werden. Dass man Jobs an der Kassa einsparen will, rechtfertigt nicht die Erfassung biometrischer Daten.“