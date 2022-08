Nach dem Festival „picture on“ in Bildein (Bezirk Güssing) hat die Polizei am Sonntag die Abreise der Veranstaltung überwacht. Die Schwerpunktaktion wurde am Sonntag zwischen sechs Uhr in der Früh und zwölf Uhr zu Mittag von Beamten der Autobahnpolizei Oberwart sowie des Bezirkskommandos Güssing unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung durchgeführt.

Dabei wurden 267 Alkovortests, 10 Alkomattests und sieben klinische Untersuchungen durchgeführt.Bei der Schwerpunktaktion wurden neun Lenkerinnen bzw. Lenkern die Führerscheine vorläufig abgenommen, weil sie unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss standen.

Mit 1,46 Promille

Drei Lenker hatten mehr als 0,5 Promille, Zwei Lenker mehr als 0,8 Promille. Bei einem der kontrollierten Fahrzeuglenker wurden 1,46 Promille Alkohol im Blut festgestellt.

Außerdem waren laut Exekutive sieben Personen in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand mit dem Auto unterwegs.

Ansonsten verlief die Abreise vom Festival laut Polizei ohne besondere Vorfälle.