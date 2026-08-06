120 Euro zum Schulstart: So werden Familien unterstützt

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 7. September startet im Burgenland erneut die Auszahlung des Schulstartgeldes. Familien können für Kinder, die erstmals eine erste Schulstufe besuchen, eine Förderung in Höhe von 120 Euro beantragen. Das Angebot richtet sich an Kinder, die in eine erste Klasse Volksschule, Sonderschule oder in die Vorschulstufe eintreten. Voraussetzung ist, dass sowohl das Kind als auch die Erziehungsberechtigten ihren gemeinsamen Hauptwohnsitz im Burgenland haben und Anspruch auf Familienbeihilfe besteht.

Für rund 2.850 Taferlklassler beginnt im September ein neuer Lebensabschnitt. Gleichzeitig stehen Familien vor Ausgaben für die Erstausstattung – von der Schultasche bis zu Unterrichtsmaterialien. Förderung unabhängig vom Einkommen „Der erste Schultag ist für Kinder und Eltern eine bleibende Erinnerung. Gerade zum Beginn der schulischen Laufbahn braucht es eine entsprechende Grundausstattung. Die Anschaffung der Erstausstattung kann jedoch ein Loch in die Haushaltskasse reißen“, betont Landesrätin Daniela Winkler. Mit dem Schulstartgeld wolle das Land Familien finanziell entlasten und einen guten Start in die Schulzeit ermöglichen.