Schuldenstand des Burgenlandes steigt 2022 auf 440 Mio. Euro

Doskozil wartete mit einer Überraschung auf. Im Landesvoranschlag für 2022 stehen Einzahlungen von 1,361 Milliarden Euro Auszahlungen von 1,413 Milliarden Euro gegenüber. Das ergibt eine Neuverschuldung von 52 Millionen Euro. Überraschend: Ursprünglich war im Finanzplan eine Neuverschuldung von 105 Millionen Euro prognostiziert.

Warum es weniger schlimm kam, erklärte Doskozil so: Einerseits lägen die Ertragsanteile (Bundesabgaben, die auf Länder und Gemeinden aufgeteilt werden und im Burgenland 43 Prozent der Einnahmen ausmachen) aufgrund der raschen Erholung der Wirtschaft um 40 Millionen Euro über Plan. Zudem habe das Land durch „straffen Budgetvollzug“ und Reduktion von Reserven die Neuverschuldung gedämpft.

Weil aber auch schon 2021 nicht so heiß gegessen wie gekocht wurde (vom vorausgesagten Minus von 118 Millionen Euro seien 36 Millionen schlagend geworden) ergebe sich für 2022 ein Gesamtschuldenstand von 440,2 Millionen Euro (ohne ausgelagerte Gesellschaften). Zum Vergleich: 2019, vor Corona, stand das Land „nur“ mit 269 Millionen Euro in der Kreide. Doskozils Fazit freute die Opposition nicht: „Wir haben ein stabiles Budget, das uns in die Lage versetzt, das Regierungsprogramm fortzusetzen“. Was Dunst freute: Doskozil kam ohne das Wort „Lüge“ aus.