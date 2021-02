Schulbeginn: Probleme für Nachbarn

Für rund 28.000 Schülerinnen und Schüler beginnt am Montag wieder der Unterricht. Voraussetzung dafür sind allerdings viele Regeln und Maßnahmen. In allen Schultypen nach der Volksschule werden die Klassen in zwei Gruppen geteilt – eine kommt Montag und Dienstag, die andere Mittwoch und Donnerstag.

Die jeweils andere Gruppe erhält Arbeitsaufträge für zu Hause. Und am Freitag ist für alle das – leider schon gewohnte – Distance Learning angesagt.

„In den Schulen sind wir es seit Ausbruch der Pandemie ja gewohnt, flexibel auf die jeweilige Situation zu reagieren. Dieses Mal sind die Spielregeln aber schon seit über einer Woche bekannt“, sagt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz im Gespräch mit dem KURIER. „Zusätzlich sind wir aufgrund der Erfahrungen aus Wien und Niederösterreich von Beginn dieser Woche bestens vorbereitet.“